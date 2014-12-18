Суд відмовив в допуску журналістів на засідання у справі про вбивство журналіста Веремія

Про це повідомив адвокат вдови журналіста Павло Дикань. «На сьогоднішньому судовому процесі було заявлено клопотання про відкриття судового процесу в частині, яка забезпечить безпеку свідків, але буде відкритою стосовно обвинуваченого Юрія Крисіна. Але суддя відмовив, вважаючи, що наші підстави його не задовольнили. Суддя звинуватив представників потерпілих у тиску на суд. Після відмови судді було заявлено про відвід», - сказав адвокат.

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Також він додав, що на сьогоднішньому судовому засіданні були заслухані представники потерпілих і 2 свідки.

Крім того, Павло Дикань нагадав, що підсудний Юрій Крисін звинувачується за статтею Кримінального кодексу «хуліганство». Він завдав потерпілому В'ячеславу Веремию легкі тілесні ушкодження. Що стосується осіб, які підозрюються у нанесенні травм, що спричинили смерть потерпілого, то вони знаходяться в розшуку.

Наразі в судовому засіданні оголошено перерву з розглядом клопотання адвокатів вдови журналіста щодо відведення судді.