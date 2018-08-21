Харківський стрілок вбив свою дружину за день до нападу на міськраду – поліція

Смерть виявленої сьогодні дружини нападника на Харківську міськраду настала ще 19 серпня.

Правоохоронці знайшли мертвою з вогнепальними пораненнями дружину підозрюваного у нападі на міськраду Харкова Олександра Пояркова Наталю.

Про це заявив на брифінгу 21 серпня керівник Головного управління Національної поліції Харківської області Олег Бех, передає "ГОРДОН".

"Знайдена жінка... з вогнепальними пораненнями... була констатована смерть, ще 19 серпня вона настала. У жінки були вогнепальні поранення в ліве око, щелепу, шию і на передпліччі. Вона закривалася руками", – сказав Бех. Він додав, що слідчі на місці злочину знайшли велику кількість вогнепальної зброї, верстат для виготовлення патронів, а також предмети, що дозволяють переробляти зброю".

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"Встановлена особа потерпілої. Це Пояркова Наталія, 1976 року народження, яка у вересні 2014 року вийшла заміж за Пояркова Олександра 1971 року народження. Вони приблизно дев'ять років жили, після чого одружилися. У них спільний син, 1992 року народження, який з ними не жив... Що стосується особистості Пояркова. Встановлено, що він з 90-х років працював слюсарем в комерційних підприємствах.... займався ремонтом автотранспорту. 31 травня 2018 року його звільнили, як він розповідав знайомим, йому не виплачували зарплату. На цьому ґрунті він почав вживати спиртні напої і перебував у депресії. На місці також знайшли велику кількість порожніх пляшок.... Під час злочину 20 серпня він перебував у стані алкогольного сп'яніння", – продовжив глава поліції Харківської області.

Свідки розповіли, що Поярков останнім часом часто сварився з дружиною, вона хотіла з ним розлучитися. "Зараз ми розуміємо, що під впливом алкоголю, стресу, він застрелив свою дружину. На місці також знайдені гільзи, які збігаються з гільзами на місці події під міськрадою", – додав Бех.