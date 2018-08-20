Хотів розправитися зі свідками: у поліції розповіли про напад стрілка біля Харківської міськради

Правоохоронці розповіли, як розвивалися події під час нападу невідомого на Харківський міської ради, в результаті чого загинув поліцейський і важко поранено охоронця адмінбудівлі.

Про перебіг подій на брифінгу розповів начальник ГУНП в Харківській області Олег Бех, передає ТСН.

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"Події розвивалися таким чином: невстановлений досі нами чоловік віком приблизно 50 років з невідомих причин почав стріляти по вхідних дверях Харківської міськради. Випадковими свідками стрілянини стали люди, які на автомобілі "Шкода" проїжджали повз міськради та зупинилися на перехресті на червоне світло світлофора. Зловмисник вистрілив у бік автівки та влучив в праве переднє колесо. На звуки пострілів вийшов охоронець установи та відразу отримав від злодія кульове поранення", - розповів він.

На момент нападу в будівлі перебувало ще двоє охоронців. Коли вони побачили чоловіка зі зброєю, то забігли назад до неї, нападник пішов за ними.

"За 5 хвилин він обійшов два поверхи будівлі, вочевидь, маючи намір розправитися зі свідками. Однак, їх не знайшов та спустився до входу, де там його вже чекали патрульні", - заявив Бех.

Після того, як зловмисник вийшов з Харківської міськради, поліцейський Дмитро Кирієнко наказав чоловікові кинути зброю, однак той кілька разів вистрілив у правоохоронця.

"Також з місця події бригадою швидкої медичної допомоги до реанімаційного відділення Харківської міської клінічної лікарні з вогнепальним пораненням грудної клітки у тяжкому стані був госпіталізований 48-річний працівник охоронної фірми. Його прооперовано, зараз чоловік перебуває під наглядом лікарів", - підкреслив начальник харківської поліції.

Нагадаємо, стрілянина біля Харківської міськради пролунала о пів на першу ночі 20 серпня. Озброєний чоловік намагався прорватися до міської ради, на вході відкрив вогонь, здійснив більше десяти пострілів. Нападник двічі влучив у поліцейського - медики намагалися врятувати життя правоохоронця, але поранення виявились несумісними з життям, він загинув. Особу стрільця поліції не вдалося встановити і досі - жодних документів при ньому не було. Також невідомі і мотиви злочину.