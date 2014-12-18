Злочини проти Майдану можуть перекваліфікувати у "створення злочинної організації"

Про це на сторінці в соцмережі написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Він нагадав, що в даний час злочини проти Майдану розслідуються по епізодах. Наприклад, справа по вбивству журналіста В'ячеслава Веремія - за ст 115 Кримінального кодексу ("вбивство"). А проти одного з підозрюваних, який бив журналіста бейсбольною битою, справа розслідується за ст. 296 ("хуліганство"). У випадку побиття і розгону Євромайдану та інших випадків насильства з боку міліції - за ст. 365, 364 («перевищення влади, або зловживання владою»).

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За словами Антона Геращенка, всі злочин проти учасників Майдану були організовані злочинною групою. «Всі вони були гвинтиками у величезній злочинній організації, яку створив Віктор Янукович і його найближче оточення»,- написав радник.

Рішення комітету буде направлено генеральному прокурору 19 грудня, а в середині січня 2015 року заплановано публічне засідання комітету з заслуховуванням звіту генпрокурора про те, які кроки він вжив для виконання рішення комітету.