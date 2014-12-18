Злочини проти Майдану можуть перекваліфікувати у "створення злочинної організації"
Комітет Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення роботи правоохоронних органів затвердив вимогу до генерального прокурора Віталія Яреми порушити справу щодо організаторів вбивства Небесної сотні за ст. 255 Кримінального кодексу ("створення злочинної організації").
Про це на сторінці в соцмережі написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Він нагадав, що в даний час злочини проти Майдану розслідуються по епізодах. Наприклад, справа по вбивству журналіста В'ячеслава Веремія - за ст 115 Кримінального кодексу ("вбивство"). А проти одного з підозрюваних, який бив журналіста бейсбольною битою, справа розслідується за ст. 296 ("хуліганство"). У випадку побиття і розгону Євромайдану та інших випадків насильства з боку міліції - за ст. 365, 364 («перевищення влади, або зловживання владою»).
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За словами Антона Геращенка, всі злочин проти учасників Майдану були організовані злочинною групою. «Всі вони були гвинтиками у величезній злочинній організації, яку створив Віктор Янукович і його найближче оточення»,- написав радник.
Рішення комітету буде направлено генеральному прокурору 19 грудня, а в середині січня 2015 року заплановано публічне засідання комітету з заслуховуванням звіту генпрокурора про те, які кроки він вжив для виконання рішення комітету.