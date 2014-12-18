До Вінниці приїхали учні-переселенці з Луганщини

16:14, 18 грудня 2014
Суспільство
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До Вінниці прибули 32 учні з числа вимушених переселенців із двох ПТНЗ Луганської області, які виявили бажання продовжити навчання в професійно-технічних навчальних закладах Вінниччини.

Москаль домовився з Олійником про переїзд дітей до Вінниці / Фото УНІАН

Переїзд відбувся відповідно до домовленості голів Вінницької та Луганської обласних державних адміністрацій Анатолія Олійника та Геннадія Москаля.

З-поміж дітей, що приїхали на Вінниччину, є діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, а також ті, в кого немає юридично оформлених документів щодо соціального статусу. Представники Вінницької ОДА повідомили, що влада забезпечить все необхідне, аби діти почувалися комфортно в нових умовах.

Читайте такожІз Щастя Луганської області на проживання в Одесу направили 49 дітейТак, для всіх учнів забезпечено проживання в гуртожитках, щоденне харчування, безкоштовне медичне обслуговування, користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базами навчальних закладів. Окрім того, Вінницька обласна державна адміністрація надала кожній дитині матеріальну допомогу в розмірі 500 гривень.

Учнів буде розподілено до семи професійно-технічних навчальних закладів області: Барського професійного будівельного ліцею, Вищого професійного училища м.Вінниці, Зозівського професійного аграрного ліцею, Немирівського професійного ліцею, Кузьминецького професійного аграрного ліцею та Гніванського професійного ліцею.

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