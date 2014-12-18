Захист потерпілих вимагає відведення судді у справі про вбивство журналіста Веремія

Адвокати пов’язують свою вимогу з тим, що «не мають підстав довіряти слідству», повідомляє Радіо Свобода.

Суддя Лінник, зі слів адвокатів, прагне гарантувати безпеку підсудного Юрія Крисіна, тому відхиляє клопотання про відкрите слухання. Павло Дикань, адвокат дружини Веремія, переконаний: склад суддів слід змінити. Окрім того, додає, що рішення суду щодо закриття процесу у певних частинах має бути переглянуте, адже є невмотивованим.

«Я думаю, що сьогодні десь до кінця дня має бути здійснено розподіл автоматичний цієї справи. Іншим суддею буде розглядатися клопотання про відведення цього судді», – говорить Дикань.

Читайте такожЗатримана частина замовників і виконавців вбивства журналіста ВереміяАдвокат також зауважив, що чекатиме від суду рішення про дату наступного слухання у справі. Другий адвокат вдови Веремія Віталій Титич додає, що захист зацікавлений «викрити зв’язок між правоохоронною системою й організацією так званих цивільних осіб – «тітушок».

Юрій Крисін обвинувачується в хуліганстві і завданні легких тілесних ушкоджень Веремію. Натомість підозрюваний у вбивстві журналіста досі перебуває в розшуку. Наразі підозрюваний Крисін під особистим зобов’язанням – саме такий запобіжний захід для нього ухвалив суд.

Журналіста газети «Вєсті» вбили в Києві вночі 19 лютого. Як повідомив сайт видання, Веремій разом із колегою на автомобілі повертався після роботи на Майдані, де виконував редакційне завдання. На розі вулиць Володимирської і Великої Житомирської в Києві на таксі, в якому вони їхали, напали невідомі особи з бейсбольними битками і зброєю, в касках, камуфляжі і чорних масках. Журналіст помер у лікарні швидкої допомоги від вогнепального поранення в живіт.