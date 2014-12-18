Савченко перебуває в одиночній камері та не збирається припиняти голодування після 22 грудня

Льотчиця, народний депутат України Надія Савченко перебуває в одиночній камері і не припиняє голодування, але стан її здоров'я трохи покращився.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу її сестра Віра Савченко.

За її словами, сьогодні вже четверта доба голодування і вона “поки що не збирається його припиняти”. Як сказала Віра, наскільки відомо, її сестрі передали ліки і “стан її нібито трішки покращився”.

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Віра повідомила, що Надія перебуває в одиночній камері і їй дають тільки воду. Вона не виключила, що в її сестри виразка шлунку, оскільки Надія просила, щоб їй дозволили уколи, а не таблетки, які вона уже не може приймати. “Вона попросила передати ліки в уколах, тому що пігулки їй вже пропалили шлунок”, - сказала Віра.

Також Віра Савченко подякувала кореспонденту УНІАН у Москві Роману Цимбалюку за те, що він на сьогоднішній прес-конференції президента РФ Володимира Путіна запитав про Надію та інших українських громадян, які перебувають в полоні у Росії.

Адвокат льотчиці підтвердив, що вона не збирається припиняти голодування і після 22 грудня.

Про це адвокат написав у Twitter.

«Надія Савченко сьогодні вранці заявила, що не збирається припиняти голодуваня і після 22 грудня», - повідомив Фейгін.

Проте, на думку захисника, незважаючи на це, питання звільнення Савченко вирішуватиметься в Кремлі особисто президентом РФ Володимиром Путіном.

Довідка УНІАН. Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі, а потім її перевезли до Росії. Як сверджує російське слідство, під час військових дій у районі Луганська в червні Савченко вступила до батальйону «Айдар», дізнавшись координати розташування групи російських співробітників ВДТРК та інших цивільних осіб під Луганськом, вона нібито передала ці координати бойовикам, а потім саме за цими координатами було зроблено мінометний постріл, у результаті якого загинули співробітники ВДТРК Ігор Корнелюк і Антон Волошин. Також у Росії льотчицю звинуватили в незаконному перетині кордону.

26 жовтня на позачергових парламентських виборах Савченко було обрано народним депутатом за списком партії «Батьківщина».

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27 жовтня Басманний суд Москви за клопотанням слідства продовжив термін утримання Савченко під вартою до 13 лютого 2015 року.

Захист Савченко звернувся до Слідчого комітету Росії з проханням про припинення кримінальної справи, виходячи з її статусу військовополоненої.

15 грудня Савченко, яка утримується в московському СІЗО, оголосила голодування.

17 грудня на прес-конференції в Москві адвокат Фейгін заявив, що дані білінгу мобільного телефону української льотчиці Савченко доводять її алібі і непричетність до загибелі російських журналістів під Луганськом.