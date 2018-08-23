В Одесі чоловік випав із 7-го поверху готелю «Чорне море»

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Сьогодні в центрі Одеси при падінні з балкона на 7 поверсі готелю «Чорне море» загинув чоловік.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Нацполіціі в Одеській області, літній чоловік випав з вікна 11-поверхового готелю «Чорне море», розташованого на вулиці Рішельєвській.

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Відзначається, що по спецлінії «102» надійшло повідомлення від працівників адміністрації готелю про те, що гість, який знімав кімнату на сьомому поверсі, випав з балкона. Від травм, несумісних із життям, він помер на місці пригоди.

Для встановлення всіх обставин на місце було направлено слідчо-оперативну групу Приморського відділу поліції.

Поліцейські з'ясували, що загиблий - 78-річний чоловік, попередня причина - самогубство.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Співробітники поліції встановлюють причини і обставини події.