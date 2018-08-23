Астролог порадив Україні змінити дату святкування Дня Незалежності і гімн

Ідеальною датою, на думку астролога, для святкування Дня Незалежності України є 22 січня.

Щоб стати по-справжньому незалежною, Україні потрібно зробити дві речі - перенести дату святкування Дня незалежності і змінити слова Гімну.

Про це в коментарі "Главреду" розповів астролог Влад Росс.

"24 серпня 1991 року Сонце увійшло в перший градус Діви, а Діва — це завжди знак залежності. Поки ми не змінимо дату, важливу для нашої державності, наша країна завжди буде від когось залежати", - зазначив експерт.

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Росс назвав дату, яка буде ідеальною для святкування - це 22 січня.

"22 січня у нас відзначається День соборності України. Цей день під знаком Водолія, а Водолій завжди дає можливість стати остаточно і безповоротно незалежною країною. Це — сприятлива дата. Чому б День незалежності не відзначати теж 22 січня?" - сказав він, додавши, що в іншому випадку наша країна завжди буде не суб'єктом, а об'єктом геополітики.

Також Росс порадив змінити Державний Гімн України.

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"Наш Гімн в якомусь сенсі пророчий. Не варто залишати в ньому слова: "Ще не вмерла України ні слава, ні воля...", "Душу й тіло ми положим за нашу свободу...". Треба позбавлятися від такого Гімну, принаймні, змінити його слова", - пояснив експерт.

Як приклад він навів хорватський гімн, і порадив зробити український в такому ж стилі. "Гімн Хорватії сприяв тому, що хорвати дуже швидко здобули незалежність, тут же вивели всі сербські війська зі своєї території, і зараз у них все нормально", - резюмував він.

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