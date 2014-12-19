У Полтавській області електроенергію відключатимуть за новим графіком

Про це повідомив директор зі збуту електричної і теплової енергії "Полтаваобленерго" Олег Романчук. За його словами, підприємство перегляне існуючі графіки аварійних відключень, оскільки вони були прийняті 15 років тому і до сих пір ні разу не виконувалися.

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Він зазначив, що за діючими графіками жителі деяких сіл не мали електропостачання до 8 годин на добу. Нові графіки будуть вказувати конкретні населені пункти, у яких тимчасово, не більше ніж на 2 години, будуть відключати електропостачання.

Як повідомляв УНІАН, з початку грудня в Україні почали здійснюватися почергові відключення електроенергії.