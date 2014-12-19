Сьогодні християни святкують День святого Миколая
Святий Миколай Чудотворець вважається покровителем та вихователем дітей.
Сьогодні християнський світ відзначає день святителя Миколая Чудотворця.
Святий Миколай Чудотворець вшановується як захисник простих людей, покровитель мореплавства, торгівлі та землеробства, опікун бідних та сиріт.
Святий Миколай народився 260 року у місті Мірі Лікійській (Мала Азія). Був пресвітером, єпископом. Заради порятунку людей творив чудеса.
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В Україні на честь святого Миколая збудовано багато храмів. Відомі його чудотворні ікони. Надзвичайно його шанували запорізькі козаки. Майже у всіх християнських народів є звичай дарувати маленьким дітям в ніч з 18 на 19 грудня подарунки. Адже святий Миколай також покровитель та вихователь дітей.
Вважається, що опівночі Чудотворець заходить до кожної оселі разом зі своїми помічниками - Янголом та маленьким чортиком Антипком. Янгол роздає подарунки чемним дітлахам, Антипко розносить різки неслухняним. Усе це складається до торбинки та кладеться разом з печивом-«миколайчиком» дитині біля подушки.