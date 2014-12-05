У Львові відкрили резиденцію Святого Миколая (фото, відео)

У Львові відкрили резиденцію Святого Миколая. Відтепер малюки і дорослі можуть не тільки замовити в нього омріяний подарунок, а й познайомитись особисто, йдеться в сюжеті ТСН.16:45.

Усіх своїх гостей чарівник приймає в дерев'яній хатинці в старовинному парку Знесіння. Там він буде щодня до 21 грудня.

Миколай запевняє, що виконує навіть найнеймовірніші бажання. Головне, щоб вони були щирими, а діти – слухняними.

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Уже сьогодні до нього завітало сто дітей із малозабезпечених сімей. Усі вони отримали солодкі подарунки, а також залишили в резиденції листи зі своїми бажаннями. Усіх їх, обіцяють у резиденції, прочитають і вирішать, кому що дарувати.