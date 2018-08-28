Чого не можна робити на Успіння Пресвятої Богородиці

Універсальниа заборона в такі дні – не можна лаятися, особливо з родичами та близькими людьми.

Успіння Пресвятої Богородиці, що означає закінчення Успенського посту, відзначається щорічно в один і той самий день – 28 серпня. У цей день православні шанують Божу Матір, згадуючи про її смерть.

Віруючі люди знають, що у великі церковні свята не можна вчиняти певні дії, щоб не накликати на себе Божий гнів. Універсальна заборона в такі дні – не можна лаятися, особливо з родичами та близькими людьми. Господаркам слід пам'ятати, що на Успіння Пресвятої Богородиці заборонено робити роботу, пов'язану з нарізкою – категорично не дозволяється користуватися ножем та іншими колючими і ріжучими предметами. Тому в цей день хліб, приміром, слід ламати і по можливості не брати в руки такі гострі інструменти.

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Також на Успіння Пресвятої Богородиці не можна ходити босоніж, оскільки роса символізує сльози по смерті Богородиці. При цьому взуття потрібно підбирати максимально зручне, оскільки мозолі можуть накликати невдачі на ваш життєвий шлях.

Проте такі обмеження не означають заборони на будь-яку працю. А навіть навпаки – заохочується робота над раніше розпочатими справами або допомогу нужденним. У наших предків Успіння Пресвятої Богородиці асоціювалося з активною підготовкою до зміни сезонів, тому робота по дому дозволяється.

Традиційно господині цей день присвячують консервації овочів і фруктів – квасять капусту, огірки, помідори та інші овочі, а також варять компоти і варення. Крім того, на Успіння Пресвятої Богородиці збирають урожай.

Також це свято – гарний час для сватання.