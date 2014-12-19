Частина Луганщини залишається без світла та газу

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

Він зазначив, що у Луганській області внаслідок пошкодження електромереж частково залишаються без енергопостачання селища Чорнухине ​та Трьохізбенка.

Читайте такожСтаниця Луганська та навколишні села залишилися без води, тепла і світлаКрім того, через пошкодження газопроводу біля селища Кримське без газопостачання залишаються селища Чорнухине, Трьохізбенка, Кряківка та Сокільники.