Частина Луганщини залишається без світла та газу
14:48, 19 грудня 2014Суспільство
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Низка населених пунктів Луганщини частково залишаються без світла та газу.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
Він зазначив, що у Луганській області внаслідок пошкодження електромереж частково залишаються без енергопостачання селища Чорнухине та Трьохізбенка.
Читайте такожСтаниця Луганська та навколишні села залишилися без води, тепла і світлаКрім того, через пошкодження газопроводу біля селища Кримське без газопостачання залишаються селища Чорнухине, Трьохізбенка, Кряківка та Сокільники.
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