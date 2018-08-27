Колектив ДП «Зоря» — «Машпроект» особисто подякував Президенту за його державницьку позицію, - голова ОДА

Лише завдяки принциповій позиції і всебічній підтримці Президента України Петра Порошенка, такі підприємства оборонного комплексу як «Зоря»-«Машпроект», мають можливість стабільно працювати і переорієнтовуватись на нові ринки.

Про це заявив голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко, під час відвідин Президентом України Петром Порошенком підприємства стратегічного значення «Зоря»-«Машпроект».

“Дипломатичний талант Президента України і його чітке розуміння сьогоднішніх економічних реалій, дають можливість оборонним підприємствам, навіть в умовах зовнішньої агресії проти нашої держави, стабільно працювати і перепрофільовуватись на інші ринки. Із останнього можна пригадати хоча б закон, підписаний Петром Порошенко 18 серпня, який дозволяє Державному концерну "Укроборонпром" не віддавати борги країні-агресору. Я вважаю, що у краплі чорнил під цим Законом змісту та значення для України більше, ніж у тисячах та мільйонах букв у коментарях про чергову зраду. Сьогодні Петро Порошенко почув саме таку позицію від багатотисячного колективу нашого стратегічного підприємства”, - заявив голова Миколаївської ОДА.

Відзначимо, що в ході свого візиту до Миколаївської області Президент України Петро Порошенко відвідав підприємство стратегічного значення «Зоря»-«Машпроект», де ознайомився з останніми розробками заводу. Особливу увагу Президент приділив тому яким чином, з огляду на відмову від співпраці з Росією, відбувається освоєння нових ринків збуту високотехнологічної продукції.

За словами Олексія Савченка, позиція Президента, зважаючи на його авторитет у міжнародний спільноті, є дуже важливою для працівників підприємства, оскільки воно є експортноорієнтованим – 82% продукції постачає на експорт.

“З початку агресії з боку Росії наше стратегічне підприємство змогло повністю змінити портфель замовлень і відмовитися від будь-якої співпраці з країною-агресором. На сьогоднішній день основними замовниками продукції є Індія - 58,0%, Китай - 13,4%, Узбекистан - 11,5%, Іран - 6,2%, Білорусь - 3,9% та інші, що дозволяє підприємству залишатися потужним елементом в структурі економіки не тільки регіону, але й країни в цілому. Сьогодні Президент, спілкуючись з робітниками заводу відзначив, що одним із найбільш перспективних шляхів подальшої диверсифікації ринків збуту підприємства є участь в інфраструктурних проектах в України. Це чіткий посил і рух у цьому напрямку дозволить підприємству значно збільшити завантаження виробничих потужностей. Сьогодні колектив ДП «Зоря» — «Машпроект» особисто подякував президенту за його державницьку позицію”, - зазначив Олексій Савченко.

Окрім цього, голова ОДА акцентував увагу на тому, що це підприємство може бути прикладом для багатьох інших – при середній кількості працівників у 10 413 осіб, на підприємстві немає ані заборгованості з виплати заробітної плати, ані навіть затримок з її виплати.

“Ще раз наголошую, ми знаємо, наскільки складно було керівництву підприємства переорієнтуватися в умовах війни з Росією на роботу з іншими споживачами продукції, і ми дуже вдячні Президенту України який активно підключився до вирішення цієї складної проблеми на своєму рівні і нам спільними зусиллями вдалося у дуже стислий термін надати заводу усю необхідну підтримку”, - підсумував Голова Миколаївської ОДА.