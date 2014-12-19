Відео-трансляція запалення вогників на Головній новорічній ялинці України
17:43, 19 грудня 2014Суспільство
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Сьогодні, 19 грудня 2014 року, о 18:00 урочисто засвітяться святкові вогні на Головній новорічній ялинці України, що встановлена на Софійській площі поруч із собором Софії Київської.
Цього року новорічна ялинка – натуральна. Її подарувала Києву влада Івано-Франківська.
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Висота ялинки сягає 24 метри, вага – 12 тонн. Вік дерева – 82 роки. Для її встановлення було підготовлено спеціальну конструкцію – чашу з металу і бетону вагою понад 60 тонн, в якій надійно закріплено новорічне дерево.
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