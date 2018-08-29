Сусіди спортсменки-інваліда з Харкова хочуть засудити її за публікацію відео з їхньою сваркою через пандус

Спортсменка заявила, що не збирається мовчати, а захищати свої права і у випадку, якщо сусідка виконає свій намір, Ганна подасть зустрічний позов - за дискримінацію прав людей з обмеженими можливостями.

Сусідка члена паралімпійської збірної Анни Пашкової збирається подавати на неї в суд за те, що дівчина оприлюднила відео з їхньою сваркою через пандус.

Про це Пашкова повідомила на своїй сторінці в Facebook.

"Коли я знімала відео, навіть в думках не було ні на кого нападати. Я навпаки захищалася.В той день я сама намагалася перед сусідами відстояти свої права. Ніякої підтримки у мене не було", - пише дівчина.

Спортсменка заявила, що не збирається мовчати, а захищати свої права і у випадку, якщо сусідка виконає свій намір, Ганна подасть зустрічний позов - за дискримінацію прав людей з обмеженими можливостями.

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Житель першого поверху Борис Заславський підтвердив, що його мати Олена збирається подати на Пашкову в суд: мовляв після публікації ролика на адресу жінки почали надходити погрози, пише видання "Ньюзрум".

"У коментарях пишуть, що нам ноги переламати потрібно. Так, я доросла людина і розумію, що неадекватних людей вистачає. Але завжди з декількох десятків тих, хто пише, знаходиться один-два, які додумуються застосувати силу. Я дорослий чоловік, мені вони нічого не зроблять, але я боюся за маму, дружину і дітей", - розповів Борис.

Він також висловив підозру, що Пашкова поширила його номер телефону. Такий вчинок, за словами Бориса, підтверджує небажання Анни вирішити проблему мирним шляхом.

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"Іноді телефонують нормальні люди, які тебе чують і підтримують діалог, а є ті, хто просто говорить, які ми нелюди. Ніхто з них навіть не намагався почути нашу позицію. Я не заперечую того, що мама розлютилася, але чому, якщо вже Аня викладала це відео, не опублікувала частину, де я заспокоював свою матір", - додав Борис.

Сама Пашкова заявляє, що нікому номер сусідів не давала. Крім того, дівчина вже знайшла адвоката, який, можливо, буде представляти її інтереси в суді.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові розлючені сусіди не дозволили спортсменці-інваліду встановити в під'їзді пандус.