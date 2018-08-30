Стали відомі можлива дата і місце похорону Кобзона

За інформацією росЗМІ Кобзон, який помер сьогодні, буде похований на Востряковському кладовищі в Москві.

Радянського співака Йосипа Кобзона, за попередньою інформацією, поховають 2 вересня.

Про це повідомила голова Комітету Держдуми з культури РФ Олена Ямпольська, підтвердивши інформацію про смерть артиста, передає "РБК".

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«Так, на жаль, це так. Поки нічого сказати не можу [за місцем і датою прощання], це буде вирішувати дружина. Наскільки я знаю, напевно, похорони будуть другого [вересня], поки імовірно. Ми поки намагаємося це все пережити», — сказала Ямпільська.

За інформацією росЗМІ Кобзон, який помер сьогодні, буде похований на Востряковському кладовищі в Москві.

Як повідомляє телеграм-канал Mash, кілька років тому артист сам купив на Востряковському кладовищі місце. Там же знаходяться могили його близьких родичів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, на 81 році помер Йосип Кобзон.

27 липня повідомлялося, що співака підключили до апарату допоміжної вентиляції легень. Перед цим артиста перевели в реанімацію у відділенні нейрохірургії в одній з московських лікарень. Його стан оцінювався як стабільно важкий. Останній місяць російський і радянський артист Йосип Кобзон провів в лікарні.