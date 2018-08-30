этот материал доступен на русском

Смерть Кобзона: ЗМІ дізналися одне з останніх прохань співака

15:44, 30 серпня 2018
Суспільство
2512 0
Стало відомо, де поховають Кобзона / фото УНІАН

Читайте також"Його життя підтримували лише апарати": ЗМІ розповіли про останні дні Йосипа Кобзона

Сам співак часто приїжджав туди разом з дітьми і онуками, пише Telegram-канал Life Shot.

"Йосип Кобзон дійсно кілька років тому купив місце на Востряковському кладовищі, оскільки там похована його мати", - розповіло ТАСС джерело.

Нагадаємо, 30 серпня на 81 році пішов з життя радянський співак Йосип Кобзон.

Як повідомляв УНІАН, Україна позбавила народного артиста Росії Йосипа Кобзона державних нагород, й заблокувала його активи. Про це йдеться в указі президента України №126/2018.

Раніше російського артиста і депутата Державної думи від "Єдиної Росії" Йосипа Кобзона позбавили звання почесного громадянина міста Слов'янськ Донецької області.

Кобзон неодноразово відвідував підконтрольні бойовикам міста Донецьк і Луганськ з концертами, також заявляючи про підтримку членів незаконних збройних формувань на Донбасі.

Ватажки бойовиків нагородили Кобзона знаками "За заслуги перед "ДНР/ЛНР". Міністерство культури України внесло артиста до списку осіб, що загрожують національній безпеці країни.

Кобзону був заборонений в'їзд на територію України, країн ЄС та США.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Смерть Йосипа Кобзона
Теги: #смерть#Йосип Кобзон