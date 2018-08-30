Смерть Кобзона: ЗМІ дізналися одне з останніх прохань співака

Кобзон склав заповіт - остання воля артиста стосується місця поховання.

Російський і радянський співак Йосип Кобзон склав заповіт, в якому попросив поховати його на Востряковському кладовищі, поруч з матір'ю.

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Сам співак часто приїжджав туди разом з дітьми і онуками, пише Telegram-канал Life Shot.

"Йосип Кобзон дійсно кілька років тому купив місце на Востряковському кладовищі, оскільки там похована його мати", - розповіло ТАСС джерело.

Нагадаємо, 30 серпня на 81 році пішов з життя радянський співак Йосип Кобзон.

Як повідомляв УНІАН, Україна позбавила народного артиста Росії Йосипа Кобзона державних нагород, й заблокувала його активи. Про це йдеться в указі президента України №126/2018.

Раніше російського артиста і депутата Державної думи від "Єдиної Росії" Йосипа Кобзона позбавили звання почесного громадянина міста Слов'янськ Донецької області.

Кобзон неодноразово відвідував підконтрольні бойовикам міста Донецьк і Луганськ з концертами, також заявляючи про підтримку членів незаконних збройних формувань на Донбасі.

Ватажки бойовиків нагородили Кобзона знаками "За заслуги перед "ДНР/ЛНР". Міністерство культури України внесло артиста до списку осіб, що загрожують національній безпеці країни.

Кобзону був заборонений в'їзд на територію України, країн ЄС та США.