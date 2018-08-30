Залишається невідомою доля семи підлітків, яких у вересні 2016 року бойовики помістили в СІЗО Донецька - Геращенко

Окупанти обіцяли випустити дітей до 1 січня 2017 року.

На сьогодні залишається невідомою доля семи підлітків, яких ще у вересні 2016 року за надуманими обвинуваченнями бойовики помістили в СІЗО Донецька.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявила перший заступник голови Верховної Ради, представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко.

"Нам досі невідома доля семи підлітків, яких ще у вересні 2016 року за надуманими історіями, за "шпигунство" чи "тероризм" на користь України, посадили в тюрму, в СІЗО в Донецьку", - сказала вона.

Геращенко повідомила, що до утримуваних в СІЗО підлітків бойовики один раз допустили координатора ОБСЄ у гуманітарній підгрупі ТКГ Тоні Фріша.

"Потім маріонеткова "влада" обіцяла випустити дітей до нового 2017 року, до своїх родин. Але їхня доля нам невідома. І попри всі наші намагання підняти це питання на групі... невідома ця доля", - наголосила вона.

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Як повідомляв УНІАН, 12 вересня 2016 року року бойовики "ДНР" заявили, що викрили мережу "диверсантів", в яку входили виключно підлітки, нібито завербовані Службою безпеки України. Підлітків звинуватили у тому, що вони протягом року підривали автомобілі, будівлі і військові частини на окупованій території. В інтернеті бойовики виклали відео, де діти зізнаються і каються у скоєному.

У СБУ назвали це черговим інформаційним "вкиданням" сепаратистів. Влада України закликала Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) втрутитися у ситуацію.

22 грудня 2016 року Геращенко повідомила, що на засіданні гуманітарної підгрупи ТКГ було досягнуто домовленості з представниками сепаратистів про звільнення підлітків до 1 січня 2017 року.

18 жовтня 2017 року Геращенко повідомила, що українська сторона в ТКГ вимагає від РФ негайно звільнити підлітків, які так і залишаються в СІЗО.