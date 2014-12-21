На Керченській переправі застрягли сотні машин

Про це повідомляє Єдина транспортна дирекція РФ.

Зокрема, в порту Кавказ відправлення чекають до півтисячі легкових та вісім десятків вантажних машин, у порту Крим – десяток легковиків та півсотні вантажівок.

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Натепер у Керченській протоці туманно, сила вітру не перевищує п'яти метрів за секунду. На лінії курсують три пороми, однак через реконструкцію причальних комплексів з кожного боку функціонує лише по одній причальній стінці.