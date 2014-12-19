Керченська переправа знову закрита через туман, в черзі стоять сотні автомобілів

Про це повідомляє Єдина транспортна дирекція.

"В даний момент Керченська переправа закрита через туман, видимість становить менше 100 метрів", - йдеться в повідомленні дирекції.

Закриття переправи відразу призвело до появи автомобільних черг.

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За останньою інформацією оперативного чергового, в порту "Кавказ" черга з вантажівок і легкових автомобілів зросла до 260 машин, у порту "Крим" поки ситуація більш стабільна, там пором очікують 86 легкових і вантажних машин.

В даний час своєї черги на навантаження на вантажний лінії в порту «Новоросійськ» очікують до 110 вантажівок, у Слов'янську-на-Кубані - 249 вантажних автомобілів, а в Керченському аеропорту - до 179 машин.