Україна і Білорусь створять спільний телеканал

"У нас такий досвід вже є. З нашими каналами працюють спільно три або чотири російських. Чому ми з Україною не можемо створити таке спільне співробітництво", - цитує Лукашенка білоруське державне агентство Белта.

"Тому це треба не забути і зробити. Треба визначити канал в Білорусі", - додав глава білоруської держави.

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"Ми давно говорили про те, що білоруси мають право знати різні точки зору, і було б непогано, якщо б один з інформаційних каналів України мав можливість транслюватися на території Білорусі", - зазначив Порошенко.

Президент України повідомив, що вже поставив відповідне завдання міністру інформаційної політики.

Як повідомляв УНІАН, Лукашенко 21 грудня прибув до Києва з робочим візитом на запрошення Порошенка.

Сторони обговорили актуальні питання українсько-білоруського порядку денного, а також міжнародної тематики, повідомила прес-служба президента України.