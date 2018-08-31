Валентин Резніченко: Вперше Дніпро і Запоріжжя з'єднані автодорогою європейського рівня

Трасу державного значення Н-08 побудували у 1980-х роках. За ці роки вона стала майже непридатною до використання й жодного разу не піддавалася капітальному ремонту, хоча щодня по ній пересувалися близько 12 тисяч автомобілів на добу.

«Це не Європа і не Америка. Ласкаво просимо проїхатися трасою Дніпро-Запоріжжя - відтепер дорога відповідає європейським стандартам. Перший в історії капремонт цієї автомагістралі національного значення - на стадії завершення. Дорога вже з добротним покриттям. Уже нанесено розмітку. Зараз ставлять відбійники», - повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко.

Трасу державного значення Н-08 побудували у 1980-х роках. За ці роки вона стала майже непридатною до використання й жодного разу не піддавалася капітальному ремонту, хоча щодня по ній пересувалися близько 12 тисяч автомобілів на добу.

Дніпропетровська облдержадміністрація спільно з Укравтодором почала ремонт траси до кордону із Запорізькою областю у 2017 році, і зараз близько 40 км магістралі в обидві сторони вже з якісним покриттям, яке відповідає європейським стандартам.

У своєму Facebook Резніченко оприлюднив відео нової дороги і повідомив, що товщина покриття на дорозі становить 17 сантиметрів (12 сантиметрів - вирівнюючий шар, 5 сантиметрів - щебенево-мастиковий асфальтобетон). Уже нанесено розмітку, зараз йде установка колесовідбійного бруса.

Від початку капітального ремонту до його завершення пройшов рівно рік.

Вперше за роки Незалежності країни два обласних центри Дніпро і Запоріжжя поєднала ідеально рівна траса європейського рівня.

Крім того, на окружній дорозі в бік Запоріжжя побудований і введений в експлуатацію міст. Раніше виїзд з Дніпра в цьому напрямку пролягав через технологічну дорогу у полі.

«Капремонт доріг в межах населених пунктів, так само як і автомагістралей національного значення, - одна з головних задач, поставлених Президентом України Петром Порошенком перед Дніпропетровською ОДА. Другий рік поспіль, кілометр за кілометром, на Дніпропетровщині упорядковуються траси в запорізькому, донецькому, полтавському і криворізькому напрямках», - зазначив Резніченко.

Всього Дніпропетровська ОДА реалізує близько 350 інфраструктурних проектів: йде ремонт і будівництво доріг, дитячих садків, шкіл, лікарень, водогонів. Загальний бюджет області на ці проекти склав рекордні 3 млрд гривень.