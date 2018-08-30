США закликали Росію припинити провокації в Азовському морі та Керченській протоці

У Сполучених Штатах Америки засудили дії РФ, які є згубним порушенням міжнародним норм.

Державний департамент Сполучених Штатів Америки закликав Російську Федерацію припинити затримання в Азовському морі торговельних суден, що прямують в українські порти.

Про це йдеться у заяві речника Держдепартаменту США Хезер Науерт, розміщеній на сайті американського зовнішньополітичного відомства.

"Сполучені Штати засуджують порушення норм міжнародного судноплавства в Азовському морі та Керченській протоці. Починаючи з квітня, Росія затримала сотні торговельних суден і в останні тижні зупинила не менш як 16 торговельних суден, які намагалися потрапити в українські морські порти", - йдеться у заяві.

"Дії Росії, що перешкоджають морському сполученню, є черговими прикладами її триваючої кампанії з підриву та дестабілізації ситуації в Україні, а також її зневаги до міжнародних норм", - наголосила Науерт.

У цьому зв'язку вона нагадала, що Сполучені Штати підтримують суверенітет і територіальну цілісність України у її міжнародно визнаних кордонах, які поширюються на територіальні води.

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"Ми закликаємо Росію припинити порушення норм міжнародного судноплавства в Азовському морі та у Керченській протоці", - наголосила речник Держдепартаменту США.

Як повідомляв УНІАН, з другої половини квітня російські прикордонники почали оглядати іноземні судна, які прямують з/до українських портів. За даними Мінінфраструктури, станом на 16 липня кількість затриманих для огляду російськими прикордонниками суден становила 148.

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