Кривава ДТП у Харкові: скандал зі "зникненням" головного свідка у справі Зайцевої отримав новий поворот

Факт того, що Зайцева була під впливом наркотичних речовин, встановлено.

Уже доведено, що обвинувачена у смертельній ДТП у Харкові Олена Зайцева була під наркотиками під час аварії, але зникнення свідка - лікаря-нарколога Олени Федірко - дуже підозрілий момент.

Про це заявив адвокат другого обвинуваченого Геннадія Дронова - Сергій Перепелиця. За його словами, Харківська прокуратура і поліція поводяться дивно в цій гучній справі, передає "Обозреватель".

"Суд зобов'язав слідчого відділу з ДТП визначити місцеперебування Федірко і доправити її до суду. Це рішення було озвучене у присутності прокурора, так що вони в курсі. Вона має контролювати виконання рішення суду. Суд не міг не відправити своє рішення в поліцію, такого не буває", - каже Перепелиця.

Читайте також"Вже місяць вдома не з'являється": спливли подробиці про зниклого головного свідка у справі Зайцевої

За його словами, спершу поліція не змогла здійснити привід Федірко, яка першою запідозрила факт наркотичного сп'яніння Зайцевої, оскільки за місцем проживання її не знайшли.

"Мені загалом здається дуже підозрілою поведінка як прокуратури, так і поліції в цій справі", - зазначив Перепелиця.

"Лікар-нарколог багато років пропрацювала тут, щоразу вона відправляла на аналіз 60 мл крові, а цього разу чомусь менше. З цієї причини не було встановлено, які саме наркотичні речовини були у крові Зайцевої. Тому лікар має пояснити - що сталося. І вона має зазнати відповідальності. У будь-якому випадку факт того, що Зайцева була під впливом наркотичних речовин, встановлено. МОЗ офіційно дав відповідь адвокату Ларисі Матвєєвій - на підставі наданих даних вони підтвердили, що наркотики у крові Зайцевої були", - каже Перепелиця.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року у Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, що рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов.

Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар та збив 11 пішоходів. На місці загинули п’ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні. Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування у справі. Перші аналізи показали наявність в організмі Зайцевої опіатів. Пізніше нарколог, який проводив огляд Зайцевої після аварії, зник.