Над пляжем дитячого курорту в Криму пронеслися винищувачі окупантів (фото)
11:25, 31 серпня 2018Суспільство
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Повідомлень напередодні про якісь навчання окупантів поблизу Євпаторії не було.
Винищувач летів на невеликій висоті / фото RoksolanaToday&Крим
Над пляжем в Євпаторії на невеликій висоті літали винищувачі.
Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив блогер RoksolanaToday&Крим , опублікувавши відповідні фото.
«Євпаторія. Пляж на Сімферопольській, дитячий курорт все ж... А що розліталися, соколики? Лякаєте?», – йдеться в повідомленні.
фото RoksolanaToday&Крим
Зазначимо, що повідомлень напередодні про якісь навчання окупантів поблизу Євпаторії не було.
Євпаторія— RoksolanaToday&Крим (@KrimRt) 30 серпня 2018 р.
Пляж на Сімферопольській
дитячий курорт все ж...
А що розліталися,соколики? Лякаєте? pic.twitter.com/0tq07pjCwr
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