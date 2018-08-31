Над пляжем дитячого курорту в Криму пронеслися винищувачі окупантів (фото)

Повідомлень напередодні про якісь навчання окупантів поблизу Євпаторії не було.

Над пляжем в Євпаторії на невеликій висоті літали винищувачі.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив блогер RoksolanaToday&Крим , опублікувавши відповідні фото.

«Євпаторія. Пляж на Сімферопольській, дитячий курорт все ж... А що розліталися, соколики? Лякаєте?», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що повідомлень напередодні про якісь навчання окупантів поблизу Євпаторії не було.