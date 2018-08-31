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Над пляжем дитячого курорту в Криму пронеслися винищувачі окупантів (фото)

11:25, 31 серпня 2018
Суспільство
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Винищувач летів на невеликій висоті / фото RoksolanaToday&Крим

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив блогер RoksolanaToday&Крим , опублікувавши відповідні фото.

«Євпаторія. Пляж на Сімферопольській, дитячий курорт все ж... А що розліталися, соколики? Лякаєте?», – йдеться в повідомленні.

фото RoksolanaToday&Крим

Зазначимо, що повідомлень напередодні про якісь навчання окупантів поблизу Євпаторії не було.

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Теги: #Крим#окупація