Суд виніс вирок підозрюваному в організації замаху на журналіста Бабченка

Голосіївський районний суд Києва визнав Германа винним в даному злочині.

Підозрюваного в організації замаху на журналіста Аркадія Бабченка Бориса Германа засудили до 4,5 років позбавлення волі.

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Про це повідомив голова Служби безпеки України (СБУ) Василь Грицак, передає радіо Свобода. За його словами, відповідне рішення Голосіївський районний суд Києва ухвалив 30 серпня, визнавши Германа винним.

«Він співпрацює зі слідством, дає дуже цікаві свідчення, які нами в подальшому будуть перевірятися і документуватися», – сказав Грицак.

Раніше голова СБУ вже повідомляв, що підозрюваний у справі про організацію вбивства Бабченка Борис Герман підписав угоду зі слідством. Таку інформацію перед тим поширив і генпрокурор Юрій Луценко.

Як повідомляв УНІАН, увечері 29 травня стало відомо, що в Києві вбили російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка. 30 травня голова СБУ Василь Грицак повідомив, що журналіст живий, а інсценування його вбивства було спецоперацією. СБУ затримала громадянина України Бориса Германа, якого, за даними СБУ, для організації вбивства найняли російські спецслужби.

Аркадій Бабченко залишив Росію в лютому 2017 року, мав можливість жити в Празі, але обрав роботу ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR у Києві. Він пояснював рішення виїхати з Росії інформацією про можливість відкриття кримінального провадження щодо нього.