Луценко: окрім вбивства Бабаченка, планувалася "ліквідація" одеського активіста та екс-офіцера спецслужб РФ

Раніше генпрокурор заявляв, що слідство отримало список з 47 осіб, які могли бути наступними жертвами.

Під час однієї з зустрічей між підозрюваним в організації вбивства російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка та виконавця прозвучали прізвища проукраїнського активіста з Одеси та колишнього офіцера спецслужб Російської Федерації, яких потрібно було вбити.

Про це генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив в інтерв'ю в ефірі однієї з українських радіостанцій.

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"Відбулася друга зустріч (між організатором вбивства Бабченка та виконавцем - УНІАН), на яку було принесено 1 тисячу (долларів США - УНІАН) для придбання пістолету. І була сказана фраза: "Є ще одне прізвище, якого треба було б ліквідувати". І було назване прізвище одного з проукраїнських активістів з Одеси. Не на букву "С". А на наступну зустріч було названо ще одне прізвище - колишнього офіцера спецслужб Російської Федерації", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, українські спецслужби запобігли замаху на російського опозиційного журналіста Бабченка, який проживає у Києві, та провели 29 травня спецоперацію з інсценування його вбивства.

За даними СБУ, для вбивства Бабченка російські спецслужби завербували українця, який отримав 40 тисяч доларів за організацію злочину. Організатор запропонував колишньому учаснику АТО за 30 тисяч доларів вбити журналіста і передав завдаток в розмірі 15 тисяч доларів. Правоохоронці затримали організатора замаху, який повідомив про плани усунення 30 осіб на території України. Також організатор за завданням російських спецслужб повинен був нелегально придбати зброю для закладки баз на території України.

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В організації замаху підозрюється Борис Герман - виконавчий директор українсько-німецького СП «Шмайсер» – єдиного недержавного підприємства з виробництва зброї в Україні. 31 травня Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і застосував до Германа запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Сьогодні Служба безпеки України заявила про отримання інформації щодо реальної загрози безпеці інших громадян у справі російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

У свою чергу, генпрокурор заявив, що слідство отримало список з 47 осіб, серед яких відомі українські та колишні російські журналісти, які могли бути наступними жертвами терористів.