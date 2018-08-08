Бабченко про гонорар у $100 тисяч від ФСБ за своє вбивство: "найняли, бл**ь, напівдурків за такі гроші"

Російський журналіст зазначив, що замість його "вбивства" ці гроші можна було б пустити на соціальні об'єкти в самій Росії.

Російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко відреагував на публікацію свого "кілера" про суму, яку ФСБ РФ заплатило за його вбивство.

На сторінці в Facebook Бабченко написав, що за інсайдерською інформацією, В'ячеславу Пивоварнику за своє вбивство фсбшники заплатили сто тисяч доларів.

Читайте також"Мені кінець": Луценко розповів про реакцію Германа на ті, що Бабченко живий

"Ну афігеть тепер. Сто Пивоварнику, тридцять Цимбалюку, десятку відкусив Герман, ще по сотці напевно стрясли собі в кишеню фсбшники (кожному) - думаю, у чверть ляма моє вбивство цій чудовій державі обійшлося. Не*ерово так я коштую. Як вілла на узбережжі. Найняли, бл**ь, напівдурків за такі гроші. Ви на що державний бюджет витрачаєте, дов*ойоби?", - обурився Бабченко.

Російський журналіст зазначив, що замість його "вбивства" ці гроші можна було б пустити на соціальні об'єкти в самій Росії.

"Путін відбирає Крим, вата репетує в екстазі, закликає мочити бандер, на них накладають санкції, грошей немає, Путін відбирає у них пенсії - вата незадоволена. Ви чимось незадоволені, придурки? Хотіли мочити бандер? Ну так ось! Бандери нині за чверть ляма штука. Які на*ер пенсії при таких розцінках? Я ваша пенсія тепер, придурки", - додав Бабченко.

Нагадаємо, підставний кілер, якого найняли для виконання замовлення по вбивству Бабченка Олексій Цимбалюк, посилаючись на інсайдерську інформацію, повідомив, що ФСБ Росії заплатила організатору замаху на російського журналіста в Києві В'ячеславу Пивоварнику 100 тисяч доларів.

Як повідомляв УНІАН, увечері 29 травня стало відомо про нібито розстріл російського журналіста Бабаченко на порозі його квартири в Києві. А вже ввечері 30 травня голова СБУ Василь Грицак заявив, що Бабченко живий і що "вбивство" інсценувала його спецслужба, щоб попередити справжнє вбивство і затримати замовника.

Читайте також«Вбивця Бабченка» Цимбалюк: підозрюваний в організації вбивства говорив про список з 60 жертв

За даними СБУ, для вбивства Бабченка російські спецслужби завербували громадянина України, виконавчого директора українсько-німецького СП «Шмайсер» Бориса Германа, який отримав 40 тис. доларів за організацію злочину. Організатор нібито запропонував колишньому учаснику АТО Олексію Цимбалюку за 30 тис. доларів вбити журналіста і передав завдаток в розмірі 15 тис. доларів. Правоохоронці затримали підозрюваного в організації замаху, який повідомив про плани усунення 30 осіб на території України. Також організатор за завданням російських спецслужб повинен був нелегально придбати зброю для закладки баз на території України.

Згодом генпрокурор Юрій Луценко заявив, що завдяки спецоперації з Бабченком слідство дізналося про 47 потенційних жертв.

5 червня видання "Страна.ua" опублікувало список із 47 українських журналістів і блогерів, яким, за версією українських спецслужб, загрожує смерть від рук кілерів.

31 травня Шевченківський райсуд Києва за клопотанням прокурорів застосував до Германа запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.