Щасливчики Водолії та лузери Козероги: астролог дав прогноз на вересень 2018 для всіх знаків зодіаку

Козерогів, Раків, Овнів та Терезів чекає складний місяць, прогнозує астролог.

Улюбленцями вересня, за прогнозом астролога, стануть Леви, Водолії, Скорпіони і Тельці.

На Водоліїв чекає чудовий період. Про це в коментарі "Главреду" розповів астролог Влад Росс.

Їм щаститиме у всіх їхніх починаннях, тому це гарний час для старту нових проектів і планів, зміни роботи або навіть професії. Не варто боятися радикальних змін у всіх сферах життя. Єдине, краще утриматися від занять екстремальними видами спорту, є небезпека травм.

Левам теж варто приготуватися до хорошого плідного та творчого періоду. У них можуть складатися прекрасні закордонні поїздки і далекі подорожі. У цей період вони можуть зустріти кохання всього їхнього життя. Зачаті Левами у вересні діти можуть виявитися геніями.

На Скорпіонів у вересні просто буде падати "манна небесна". Раптово вони можуть стати мільйонерами, тому варто обов'язково спробувати щастя у лотереї. На цей знак чекає цілковите везіння, у тому числі фінансових й комерційних справах. Потрібні люди і контакти будуть з'являтися на горизонті самі собою.

У Тельців теж буде блискучий плідний місяць, особливо це буде стосуватися їхніх фінансів і діяльності. Тельцям, як нікому іншому, у вересні сприятливо змінювати напрям своєї діяльності і місце роботи, тому в цій сфері можна і треба ризикувати.

Не пощастить у вересні Козерогам, Ракам, Овнам і Терезам, вони будуть лузерами місяця.

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Складний період чекає на Козерогів. Цьому знаку краще не приймати важливих рішень, їх можуть підставити або "кинути". Козерогам не варто у вересні вкладати гроші у нерухомість або робити інші великі фінансові вкладення. У вересні їм краще розслабитися і поїхати в санаторій або на курорт.

У Раків теж складеться не дуже сприятлива ситуація. У них дуже високий ризик сварки з друзями або близькими людьми. Тому краще уникнути п'янок, застіль і зустрічей. У представників цього знака Зодіаку можуть загальмуватися їхні плани і проекти або втілюватися в життя не так, як би їм хотілося.

Слід приготуватися до непростих ситуацій і Овнам, в першу чергу - з родичами. У них великий ризик судових розглядів і протистояння. Складні стосунки можуть скластися й із сусідами. В Овнів-спортсменів є високий ризик отримання травм.

Не пощастить у вересні і Терезам. На них чекають непрості часи в любовних справах – подружнім можуть зраджувати, а самотнім Овнам зустрінуться альфонси. Вересень – поганий місяць для кар'єри і фінансових справ, тому краще відмовитися від планів на зміну роботи або великих вкладень.

Нейтральний місяць чекає на Риб, Дів, Стрільця і Близнюків.

Вересень для Риб буде непоганим. Зірки їм обіцяють поїздки на відпочинок і фарт в плані особистих стосунків. Водночас, у першій половині місяця можуть бути складні ситуації із грошима. Тому їм слід бути дуже обережними в інвестиціях.

Схожа ситуація буде й у Дів. Перша половина вересня буде чудовою - добре буде складатися ситуація на роботі і в бізнесі. З 21 вересня є ризик стати жертвою злодіїв, шахраїв, шарлатанів, тому не варто піддаватися фінансовим спокусам. Крім того, з фінансами у цього знака буде проблематично.

Непростий місяць чекає й Стрільців. У першій половині місяця Стрільцям складно буде знайти підтримку, можливі конфлікти, особливо із сусідами. Сприятливою буде друга половина місяця, коли будуть можливі вдалі поїздки, пригоди, працевлаштування. Стосунки з близькими людьми, сім'єю, коханими в цей період будуть ідеальними.

У Близнюків вдалою буде перша половина місяця, особливо везіння буде супроводжувати в роботі та фінансових справах. У цей період можливі хороші вкладення та вигідні покупки, наприклад, нерухомості або авто. Але в другій половині місяця представники цього знака зіткнуться зі складними ситуаціями на роботі – їм важко буде вписуватися в терміни, через що можуть бути проблеми з начальством. Також у кінці місяця Близнюкам слід бути обережними, тому що для них настане вкрай аварійний період.

Раніше астролог Влад Росс прогнозував, що вересень 2018, на відміну від напруженого і катастрофічного серпня, буде "прекрасним".