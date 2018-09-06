Порошенко доручив Гройсману підготувати умови для оздоровлення дітей з Армянська на Херсонщині

Також президент доручив Держприкордонслужбі забезпечити спрощений порядок перетину кордону для організованих дитячих груп.

Президент України Петро Порошенко доручив прем’єр-міністру Володимиру Гройсману підготувати умови для оздоровлення дітей з Армянська у Херсонській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Ради національної безпеки та оборони.

«Володимире Борисовичу, я просив би, щоб ми підготували умови для того, щоб запросити дітей з Армянська у Херсонську область для того, щоб вони могли відпочити, оздоровитись. Просто врятувати українських дітей у зв’язку з екологічною атакою. І нашим обласним адміністраціям я прошу довести, щоб відповідні запрошення були організовані. Прикордонній службі забезпечити спрощений порядок перетину кордонів для організованих дитячих груп, і вони мають відчувати піклування Української держави за кожного, хто опинився на окупованій території незалежно від того, чи це окупована територія українського Криму, чи окупована територія українського Донбасу», - сказав Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 серпня на півночі Криму стався викид отруйних хімікатів із кислотонакопичувача заводу «Кримський титан».

30 серпня кримські екологи та експерти дійшли висновку, що джерелом випаровування міг стати вміст кислотовідстійника заводу через спеку і відсутність води з Північно-Кримського каналу.

В Армянську та Яни Капу (Красноперекопську) металеві предмети покриваються іржею, з дерев опало листя, в повітрі стоїть стійкий запах кислоти, на газонах іноді лежать мертві птахи. Через забруднення повітря збільшилася кількість звернень жителів до медустанов, в аптеках утворився дефіцит сорбентів і марлевих пов'язок.

Окупанти вирішили зупинити роботу заводу на два тижні, евакуювати дітей і жінок.

Також на адмінкордоні з Кримом у Херсонській області прикордонники фіксують наявність токсичних речовин у повітрі. 4 вересня кілька прикордонників на адмінкордоні відчули погіршення стану здоров'я через хімічні викиди заводу.

5 вересня речник Міноборони Олександр Мотузяник із посиланням на Головне управління розвідки заявив, що погіршення екологічної обстановки на півночі окупованого Криму сталося в результаті потрапляння снарядів у відстійники хімічних відходів титанового і содового заводів під час військових навчань збройних сил РФ.