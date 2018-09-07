Найголовнішими проблемами в державі українці назвали конфлікт на Донбасі та зростання цін - опитування

Третю сходинку в рейтингу найболючіших тем для населення України посідає розвиток економіки

Найбільше українці переймаються через військові дії на сході, зростання цін, розвиток економіки, проблеми медичного забезпечення та корупцію в органах влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування, проведеного Cоціологічним центром імені Михайла Драгоманова, які презентували на прес-конференції в УНІАН соціолог, професор Сергій Штепа та політичний експерт Ростислав Балабан.

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“Найголовнішими проблемами, які має вирішити Україна, респонденти назвали військові дії на сході України (65,5%), зростання цін (40,6%), розвиток економіки (38,7%), медичне забезпечення (33,6%), корупцію в органах влади (31,5%), трудову міграцію (28,8%), зростання рівня злочинності (17,2%), безробіття (16,8%). Питання відродження української нації, екологічні проблеми, відносини з Росією, анексія Криму та інші теми набрали менше 10% відсотків”, - зазначив Штепа.

За його словами, пункт “важко визначитись” під час опитування обрали11,6% українців. Всього можна було обрати не більше трьох варіантів відповіді.

Опитування проводилось 25 серпня – 2 вересня серед дорослого населення України. Методом особистого інтерв'ю опитано 1800 респондентів, що проживають в усіх областях України (окрім окупованих АР Крим та Сходу України). Похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як повідомляв УНІАН, українці стали самою хворою нацією в Європі - виною тому погане харчування, бідність і лінь.