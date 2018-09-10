Після викиду хімікатів у Криму на материкову Україну виїхали майже 60 осіб

Протягом останніх двох діб забруднень у повітрі українські прикордонники не спостерігали, ситуація залишається стабільною.

У результаті викиду хімікатів в анексованому Криму на материкову частину України виїхали 59 осіб.

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Про це в коментарі "112 Україна" повідомив начальник прес-служби херсонського прикордонного загону Іван Шевцов. "Станом на 08:00 вже 59 громадян пройшли на материкову частину України. Більшість з них заявили про намір звернутися в херсонські заклади охорони здоров'я у зв'язку з погіршенням самопочуття. На даний момент контрольні пункти в'їзду-виїзду "Каланчак" і "Чаплинка" працюють в обмеженому режимі (запускають тільки на материкову частину України), КПВВ "Чонгар" працює в штатному режимі", – зазначив Шевцов.

Зазначається, що протягом останніх двох діб забруднень у повітрі українські прикордонники не спостерігали, ситуація залишається стабільною.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 серпня в місті Армянськ на півночі анексованого Криму стався викид в атмосферу речовини невідомого походження. На металевих предметах, дахах будинків, на листі дерев утворився маслянистий наліт, що має жовтуватий відтінок. Спочатку представники окупаційної влади не визнавали проблеми, однак 4 вересня "кримська влада" вперше заявила, що гранично допустима концентрація сірчистого ангідриду в Армянську та прилеглих селищах перевищила норму. Дітей евакуювали, місцевих жителів закликали якомога менше часу проводити на відкритому повітрі.

Через викиди хімікатів постраждав 61 український прикордонник. Повідомляється, що п'ятьох з них госпіталізували, зараз вони знаходяться в Одеському клінічному госпіталі ДПСУ, і сьогодні будуть відомі результати аналізів. Всі почувають себе задовільно.