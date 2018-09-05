Через хімічний викид в Криму у декількох прикордонників погіршився стан здоров’я

Слободян наголосив, що йдеться не про отруєння хімічними викидами, а про випадки погіршення самопочуття.

У вівторок, 4 вересня, декілька прикордонників, що несуть службу на адміністративній межі з окупованим Кримом, відчули погіршення стану здоров’я через хімічні викиди заводу «Кримський титан», який розташований на окупованому півострові.

Про це УНІАН повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

Він наголосив, що йдеться не про отруєння хімічними викидами, а про випадки погіршення самопочуття.

«Вчора прикордонники скаржилися на запаморочення, першіння в горлі, нудоту. Ці військовослужбовці відразу направлялися до лікарів», - сказав Слободян і уточнив, що випадки погіршення самопочуття у прикордонників зафіксовано на КПВВ «Чаплинка» і «Каланчак».

Разом з тим Слободян підкреслив, що випадки погіршення самопочуття прикордонників поодинокі і не носять системний характер.

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Він додав, що прикордонники мають індивідуальні засоби захисту. Також було скориговано графік несення служби прикордонниками: змінено маршрути руху прикордонних нарядів і час служби, у наряди не ставлять жінок-прикордонників, але в цілому служба продовжується у штатному режимі.

Як зазначив представник ДПСУ, цими днями дні вітер дме переважно в сторону півострова, але, незважаючи на це, негативний вплив хімічних викидів із розташованого в анексованому Криму заводу «Кримський титан» відчувається в населених пунктах поблизу адмінмежі.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня з’явилась інформація про те, що протягом останнього тижня прикордонники Херсонського загону, які здійснюють охорону адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом, неодноразово фіксували випадки отруйних хімічних викидів з окупованого заводу «Кримський титан».

За даними Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби, вкотре за допомогою хімічних детекторів неподалік від КПВВ «Чаплинка» військовослужбовці зафіксували наявність токсичних речовин у повітрі. Про це прикордонники сповістили органи місцевого самоврядування, правоохоронні органи та евакуювали персонал з небезпечних місць несення служби.

Крім того, у Facebook представник уповноваженого з дотримання прав жителів АР Крим та м. Севастополя Ісмаіл Халіков зазначив, що у ніч з 23 на 24 серпня на півночі Криму стався викид невідомої речовини.

30 серпня кримські екологи та експерти дійшли висновку, що джерелом випаровування міг стати вміст кислотовідстійнику заводу «Кримський титан» через аномальну спеку та відсутність води з Північно-Кримського каналу.

У містах Армянськ та Яни Капу (Красноперекопськ) екологічну катастрофу видно неозброєним оком: металеві речі продовжують покриватися іржею, з дерев поопадало листя, у повітрі стоїть стійкий запах кислоти, на газонах подекуди лежать мертві птахи.

Через забруднення повітря збільшилась кількість звернень жителів до медустанов, в аптеках утворився дефіцит сорбентів та марлевих пов’язок.