Балух змушений приймати сильні знеболюючі препарати - адвокат

Незаконно засуджений український активіст голодує з середини березня.

Український активіст Володимир Балух змушений приймати сильні знеболюючі препарати.

Про повідомляє Кримська правозахисна група з посиланням на адвоката Ольгу Дінзе, яка відвідала сьогодні свого підзахисного в СІЗО Сімферополя після судового засідання.

«У мого підзахисного хворобливий вигляд, він себе дуже погано почуває. Володимира мучить сильний головний біль, запаморочення, біль у спині і печінці. Він вживає знеболювальні препарати. Ситуація з голодуванням залишається без змін», –зазначила адвокат.

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Як повідомляв УНІАН, 10 вересня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму не задовольнив апеляційну скаргу адвоката Дінзе на відмову іншого суду в умовно-достроковому звільненні Балуха, який голодує із середини березня.

Балух продовжує безстрокове голодування. Після місяця повної відмови від прийому їжі кримський архієпископ УПЦ КП Климент переконав Балуха вживати мінімальний набір продуктів (дві склянки вівсяного киселю, 50–70 грамів сухарів із чорного хліба і чай із медом), який підтримує «балансування на нульовій позначці».

ФСБ Росії затримала Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Підконтрольний Росії «суд» у Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4,6 тис. грн).

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України, встановлений на подвір’ї його будинку.

МЗС України і США наполягають на звільненні українського активіста.