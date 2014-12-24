У Львові очікують на свята близько 350 тисяч туристів

Про це повідомили УНІАН в управлінні туризму Львівської міської ради.

«У новорічно-різдвяний період очікуємо до 350 тисяч гостей. Варто зазначити, що усі готелі Львова вже мають майже стовідсоткову заповненість», - розповіла начальник управління туризму Львівської міської ради Галина Малець.

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