У Харкові госпіталізували 4 учасників сутичок перед міськрадою

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міськради з посиланням на головного лікаря лікарні швидкої та невідкладної допомоги Олену Ковальову.

За її відомостями, серед постраждалих – жінка похилого віку з легкою травмою. Троє постраждалих чоловіків ще проходять обстеження, остаточних висновків про їхній стан лікарі поки не роблять.

Читайте такожУ Харкові протестувальники "люстрували" екс-регіонала яйцями, зеленкою і сміттєвим баком«У всіх трьох травми явно не амбулаторного характеру, точну інформацію про їхній стан ми будемо знати після закінчення обстежень», - зазначила Ковальова.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 грудня, сесію міськради пікетували близько 150 осіб. Вони вимагали пропустити їх на засідання. Під час сутичок учасників пікету, міліції та депутатів міськради постраждали кілька осіб.