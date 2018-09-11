Рух на трасі «Київ-Чоп», паралізований через перекидання фури з п'яним водієм, відновлений

У водія вантажівки виявлено 2,64 проміле алкоголю у крові.

На Рівненщині відновлено рух транспорту на трасі «Київ-Чоп», паралізований внаслідок перекидання вантажівки під управлінням нетверезого водія.

Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник прес-служби головного управління ДСНС України у Рівненській області Дмитро Мельник, рух трасою відновлено приблизно о 17.30.

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Причіп вантажівки, який перегородив дорогу і був завантажений пластиковими трубами (вагою орієнтовно 6 тонн), забрала інша вантажівка. Саму ж кабіну машини рятувальники відбуксирували на узбіччя дороги.

Крім того, вони для запобігання вибуху від’єднали клеми від акумуляторів вантажівки.

Під час ліквідації наслідків ДТП бійцям ДСНС довелося змивати паливно-мастильні матеріали, що вилилися внаслідок автопригоди на проїзну частину траси.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня у Рівненській області через п’яного водія перекинулася вантажівка, внаслідок чого автодорога «Київ-Чоп» виявилася повністю заблокованою для руху транспорту. Встановлено, що водій вантажівки порушив правила обгону. Він перебував у стані алкогольного сп’яніння. У результаті проведення тесту у нього виявлено 2,64 проміле алкоголю у крові.

Патрульні склали на порушника протокол за ч. 1 ст. 130 та ст. 124 КУпАП України. Сукупна відповідальність, передбачена санкцією статей, передбачає накладення штрафу у розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.