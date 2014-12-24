В Одесі підірвали залізницю під час проходження поїзда

В Одесі на залізничних коліях під час проходження поїзда стався вибух.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління МВС на Одеській залізниці, 24 грудня близько 10.00 під час проходження вантажного поїзда в районі станції «Застава-1» стався вибух.

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«Сходження поїзда з рейок не сталося. В результаті вибуху розірвало шпалу і рейку. Постраждалих немає. За попередніми даними, невідомі заклали на колії вибуховий пристрій», - повідомили у прес-службі.

На місці вибуху утворилася воронка завглибшки близько 1 метра. Зараз на місці події працює оперативно-слідча група і експерти.

В Одесі та області активно діють диверсійні групи, які займаються підготовкою терактів у різних частинах міста та на залізничних коліях. Служба безпеки регулярно звітує про затримання диверсантів, зокрема у жовтні було знешкоджено екстремістську групу, яка за завданнями спецслужб РФ мала вчинити низку терористичних актів та організувати акцій протесту, повідомляє ТСН. Вже у грудні СБУ попередила аналогічну ситуацію, над якою працювала інша група.

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Попри роботу СБУ, вибухи у регіоні стали частим явищем. У вересні злочинці підірвали залізничну колію, щоправда запасну, яка не завдала шкоди діяльності залізниці. У жовтні молодик підірвав гранату у одеському барі – троє людей постраждали. У грудні вже тричі Одеса здригалась від вибухів – у магазині патріотичних товарів, у волонтерському центрі, який надає допомогу бійцям АТО, та біля штабу Ради громадської безпеки, яку пов'язують з Євромайданом.