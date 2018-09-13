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В Одесі обстріляли гральний заклад, правоохоронці затримали понад десять осіб

13:33, 13 вересня 2018
Суспільство
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На місці події поліцейські виявили понад два десятки стріляних гільз \ фото УНІАН

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Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Нацполіції в області, на лінію «102» надійшло повідомлення про стрілянину біля приміщення «Лотомаркета», розташованого на проспекті Добровольського (Суворовський район міста).

На місці події поліцейські виявили понад два десятки стріляних гільз - 9-міліметрових і гільзи від помпової рушниці. Внаслідок пострілів будівля дістала ушкодження (вм'ятини на стінах, розбиті шибки).

Як зазначили в главку, через деякий час було затримано підозрюваних (понад 10 осіб), які прибули з Києва.

У них вилучено зброю, в тому числі травматичні пістолети, а також документи, серед яких посвідчення «громадського директора благоустрою міста Києва».

Наразі проводяться відповідні невідкладні заходи.

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Теги: #Одеса#стрілянина