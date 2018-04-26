Убивство скандального бізнесмена у Херсоні: слідчі допитали охоронця вбитого (відео)

Кілера, що розстріляв херсонського бізнесмена Ігоря Пащенка, розшукують другу добу.

24 квітня сталася стрілянина у дворі житлового будинку, внаслідок якої загинув відомий підприємець, а його охоронець тяжко травмований. Знайти вбивцю поки не вдалося.

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Напередодні увечері лікарі дозволили слідчим поспілкуватися з охоронцем. Що саме він розповів, у поліції не розголошують. Дружина загиблого підприємця у ексклюзивному інтерв'ю ТСН розповіла, що чоловік постійно отримував погрози.

За словами дружини, вона вибігла з квартири на звуки пострілів і чоловік буквально помер на її руках.

Ірина Пащенко розповіла, що їм повідомили про підготовку замаху на Ігоря. "Після цього ми були обережними, Ігор взяв охорону. Але увечері він вирішив прогулятися від стоянки до дому і отримав два вогнепальних поранення в голову", - розповіла вона.