Стрілянина в Одесі: поранений поліцейський залишається в реанімації (відео)
11:25, 22 січня 2018Суспільство
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З загиблим під час стрілянини дільничним Сергієм Пригаріним в Одесі прощатимуться сьогодні.
Стрілянина в Одесі. Поранений поліцейський залишається в реанімації
В реанімації у вкрай тяжкому стані залишається поліцейський, який отримав поранення під час стрілянини в середмісті Одеси минулої п’ятниці. Життю ще двох постраждалих – правоохоронця та випадкового свідка події – вже ніщо не загрожує, передає ТСН.
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Стрілянину серед білого дня влаштував проросійський активіст Валентин Дорошенко. Учасник числених заворушень перебував у розшуку понад три роки. Стрільця ліквідували, а в його помешканні знайшли чотири гранати і майстерню з виготовлення зброї.
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