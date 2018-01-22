Стрілянина в Одесі: поранений поліцейський залишається в реанімації (відео)

В реанімації у вкрай тяжкому стані залишається поліцейський, який отримав поранення під час стрілянини в середмісті Одеси минулої п’ятниці. Життю ще двох постраждалих – правоохоронця та випадкового свідка події – вже ніщо не загрожує, передає ТСН.

Читайте такожДільничому, який загинув у перестрілці в Одесі, було 27 років, у нього залишилися дружина і 2-річна донькаІз загиблим у кривавій бійні дільничним Сергієм Пригаріним в Одесі прощатимуться сьогодні.

Стрілянину серед білого дня влаштував проросійський активіст Валентин Дорошенко. Учасник числених заворушень перебував у розшуку понад три роки. Стрільця ліквідували, а в його помешканні знайшли чотири гранати і майстерню з виготовлення зброї.