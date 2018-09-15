Соліст U2 Боно приїхав у Київ
22:11, 15 вересня 2018Суспільство
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Ірландський рок-музикант дав відверті відповіді на питання про політику.
Боно приїхав у Київ \ фото з відкритих джерел
Вокаліст U2 Боно приїхав в Київ з візитом.
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Він став спеціальним гостем 5-го форуму "Ялтинська європейська стратегія" (YES).
На заході Боно дав відповіді на питання стосовно європейської політики.
У цьому році в роботі форуму беруть участь понад 600 політиків, дипломатів, бізнесменів, громадських активістів та експертів з 28 країн світу.
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