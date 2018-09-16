Нові пророцтва Ванги: хто буде новим президентом України і чи довго царюватиме Путін (відео)

Віщунка могла передбачити, але не могла вплинути на майбутнє. Тому так важливо дізнатися, що вона заповіла Україні.

Баба Ванга – найвідоміша віщунка 20 сторіччя. Над її пророцтвами не перше десятиліття б’ються науковці з усього світу, пророцтва якої здійснюються і досі. Незрячими очима вона дивилася в майбутнє і бачила його в найдрібніших проявах.

Ванга померла 22 роки тому, а її пророцтва до сих пір здійснюються. В житті тих, хто неправильно розтлумачить її слова до сьогодні, неодмінно станеться біда.

Журналісти "Українських сенсацій" відправляються за новими для України пророцтвами від Вангелії.

Від падіння Берлінської стіни та краху субмарини "Курск" до анексії Криму та теракту 11 вересня у США, від обрання Обами до четвертого терміну Путіна - про все це знала Ванга.

Віщунка могла передбачити, але не могла вплинути на майбутнє. Тому так важливо дізнатися, що вона заповіла Україні. Від розколу і занепаду до розквіту - коли заживемо і чи заживемо. Хто стане наступним президентом України і Росії.

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У сюжеті журналістів дивіться ексклюзивні згадки Ванги про Україну, які вже починають здійснюватися. Що навіщувала бабця українцям? Що вона знала про Керченський міст та яку долю йому передбачила і що навіщувала Росії та Путіну?

Також про те, які атрибути мають бути у кожного в домі. Що потрібно мати, щоб гроші прийшли з новою силою в дім? А також живі свідки Ванги власною персоною: як вони перейняли дар сліпої віщунки і як живеться їм сьогодні.

Скільки ще залишилося таємниць, які зашифрувала віщунка у свої пророцтва, не знає ніхто.

Проте Ванга сказала, хто стане наступним президентом Росії після Путіна: "Коли жінка прийде до Росії і її слухатимуть. Ось тоді ведмідь візьме правильний слід".

"Буде у них ще мир і буде все добре", - так Ванга говорила про Україні. Залишається надіятись і вірити.