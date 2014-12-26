На Керченській переправі знову застрягли сотні машин

Про це повідомляє прес-служба Єдиної транспортної дирекції.

«У Керченській протоці сила вітру не перевищує 6 м/с. На лінії курсують три порома - «Іонас», «Олімпіада», «Микола Аксененко», - повідомляють у відомстві.

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Вранці, 26 грудня, в порту «Кавказ» своєї черги на пором очікують до 493 легкових і 88 вантажних авто, в порту «Крим» - до 5 легкових та 45 машин. На вантажний лінії очікують: в порту «Новоросійськ» - 284 машини, у Слов'янську-на-Кубані - 360 вантажівок, в Керченському аеропорту - 150 авто.