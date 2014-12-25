Завтра в Україну повернуться морози і снігопади

Арктичне повітря торкнеться західних і північних областей. Зниження температури повітря буде незначним, вночі до 0-3 градусів, вдень до 0-5 градусів морозу. На решті території ще переважатиме тепла погода. Про це повідомляє «Оpogode».

Мокрий сніг та сніг найбільш можливі на заході та півночі України, а ввечері в Криму почнеться дощ. Місцями очікуються тумани.

У західній частині невеликий мокрий сніг та сніг. Температура повітря вночі та вдень від 3 градусів тепла до 3 градусів морозу.

У північних областях - помірний і невеликий мокрий сніг та сніг. Температура повітря вночі від 4 тепла до 3 морозу, вдень 0-5 градусів морозу.

У центральних областях - без опадів. Температура повітря вночі 0-5 градусів тепла, вдень 3-8 градусів тепла, на Вінниччині - близько нуля.

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На сході України опади малоймовірні. Температура повітря вночі від 4 тепла до 2 морозу, вдень 0-6 градусів тепла.

У південній частині буде переважати суха тепла погода, ввечері в Криму пройдуть дощі. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень 4-9 тепла, в Криму до 10 градусів тепла.

У Києві 26 грудня можливий сніг. Температура повітря вночі близько нуля, вдень 1-3 градуси морозу.

Вітер в Україні очікується західний, 5-12 м/с.