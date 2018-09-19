З СІЗО Миколаєва звільнили добровольця Тімарова, екстрадиції якого вимагала Росія

Росія не надала доказів провини Тімарова за інкримінованим йому звинуваченням, тому генпрокурор ухвалив рішення про зняття з нього арешту.

Сьогодні, 19 вересня, з ДУ «Миколаївський слідчий ізолятор» звільнили громадянина Російської Федерації Мовла Тімарова, з якого, за погодженням генерального прокурора України Юрія Луценка, було знято екстрадиційний арешт.

Читайте такожНевдоволені висланням в Росію добровольця Тумгоєва закликали Луценка піти у відставку

Про це повідомляє кореспондент УНІАН. За словами прокурора Миколаївської області Тараса Дунаса, який був присутній під час звільнення, російська сторона не надала доказів провини Тімарова за інкримінованою йому кримінальною справою, тому генпрокурором було прийнято рішення про зняття з нього арешту.

Наразі звільнений зі слідчого ізолятора росіянин має намір залишитись проживати в Україні та сподівається на отримання статусу біженця.

Тімаров був змушений покинути Росію у 2007 році через політичні погляди та кримінальне переслідування за статтею про незаконний обіг наркотичних засобів. Він вважає кримінальну справу проти себе сфальсифікованою та не визнає провини.

Тімаров брав участь в АТО та воював на боці українських військових у складі батальйону Шейха Мансура.

У червні за рішенням Ленінського районного суду Миколаєва чеченця арештували за екстрадиційним запитом Росії.