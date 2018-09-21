Київське шоу Іглесіаса в рамках світового турне - в ТОП-3 найбільш очікуваних концертів осені

Восени столичні концертні майданчики порадують різноманітністю зірок першої величини. Французький шансоньє Шарль Азнавур, невигадливі мотиви якого знайомі, мабуть, усім поколінням слухачів. Дан Балан, мотиви хітів якого останнім часом переслідували нас на кожному кроці з магнітофонів і радіо. Але найбільш вражаючим і масштабним стане шоу зірки латиноамериканської музики Іглесіаса-молодшого на НСК «Олімпійський». Такого масштабу концертів Київ не бачив давно, так само як число виконавців, здатних зібрати стадіон - одиниці.

Виступ Іглесіаса в рамках світового турне, організоване в Києві мережею магазинів-дискаунтерів АТБ до її 25-річного ювілею, викликало справжній ажіотаж серед українських зірок музики, телебачення та спорту. Вони розбирають квитки в VIP-зону і вихваляються ними на фото в соцмережах.

Шанувальники Іглесіаса теж не відстають - квитки на сайті Концерт UA тануть на очах, тим більше що у відкритому продажі всього 20% від загального числа місць на стадіоні. VIP-зона вже розкуплена повністю, залишилися лише місця за ціною 2 000 грн за найближчій до сцени фан-зоні, і по 1 600 грн - на трибунах стадіону. Але і ці місця вже закінчуються.

Судячи зі схеми розсадження глядачів на НСК «Олімпійський» з Концерт UA - тут продаються квитки на шоу - місця в бічних секторах з найкращим видом на сцену з кумиром вже майже закінчилися. Буквально за кілька сотень квитків залишилося лише в найбільш далеких від сцени секторах. Але і кількість цих місць стрімко зменшується з кожним днем ​​- фанати Іглесіаса-молодшого прагнуть потрапити на концерт за всяку ціну, на будь-які місця.

Остання можливість «відловити» місця з хорошим видом з секторів на сцену - покупка акційних скретч-карт по 800 грн від організатора київського шоу - мережі АТБ. Вона і «дарує» 80% всіх квитків на концерт своїм покупцям за половину вартості при виконанні простих акційних умов. Скретч-карти припускають вільне розсадження на трибунах. Це означає, що після чекіна секретного коду зі скретч-карти на сайті ConcertUA, володар сертифікату самостійно вибирає будь-яке уподобане йому вільне місце.

Найкращі місця вже зайняті найбільш спритнішими фанами. Хоча на трибунах на такі концерти завжди залишаються, наприклад, «непарні» місця в секторі. Тому завжди є можливість домовитися з сусідами по сектору прямо під час шоу, і помінятися з кимось місцями. Тим більше, концерт - не футбол і сидіти під пісні Іглесіаса навряд чи вийде. Значить, головне - потрапити на трибуну з хорошим оглядом сцени.