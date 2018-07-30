В Одесі затримали проректора вишу при отриманні 62,5 тисяч гривень хабара

Проректор державного університету вимагав хабар від представника підприємства за укладення договору щодо використання житлового будинку з причалом для розміщення відпочивальників.

В Одесі затримано проректора вишу при отриманні хабара в розмірі 62,5 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, співробітники прокуратури області спільно з працівниками обласного управління захисту економіки поліції і слідчими регіонального головного управління Нацполіції викрили посадову особу одеського державного університету.

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Зокрема, один із проректорів вишу вимагав неправомірну вигоду в сумі 310 тис. грн від представника підприємства за укладення договору щодо використання житлового будинку з причалом для розміщення відпочивальників.

У понеділок, 30 липня, під час передачі першого траншу - 62,5 тис. грн - педагога викрили правоохоронці в його робочому кабінеті. В даний час тривають першочергові слідчі дії.

Як уточнили УНІАН у поліції, йдеться про одного з проректорів Одеського державного екологічного університету.